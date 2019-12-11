النشطاء العراقيون المختطفون يختفون بعد الإفراج عنهم.. لهذه الأسباب

2019/12/11 | 10:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق لم تنقطع أخبار اختطاف #الناشطين والمتظاهرين في العراق من قبل جماعات مسلّحة توصف في العادة بأنها مرتبطة أو قريبة من #إيران ومناهضة للتظاهرات، وتتحفظ الجهات الرسمية […]

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