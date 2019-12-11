نائب: التصويت على قانون الانتخابات 100% سيعزز ثقة المواطن بالمشاركة

2019/12/11 | 10:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، اليوم الاربعاء، أن التصويت على قانون الانتخابات 100% سيعزز ثقة المواطن بالمشاركة في الانتخابات.

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