شاهد.. لحظة الافراج عن ناشطي كربلاء المختطفين

2019/12/11 | 10:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الشباب المتظاهرين العشرة من أهالي كربلاء، إلى ذويهم، أمس الثلاثاء، بعد أن أطلقت الجهة الخاطفة سراحهم.واختطفوا هؤلاء الناشطين والبالغ عددهم 11 شابا، مساء السبت الماضي، وهم في طريق عودتهم من ساحة التحرير في بغداد إلى مدينة كربلاء وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة في محافظة كربلاء (118 كم) جنوبي بغداد/.وذكر الناشط المدني منتظر […]

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