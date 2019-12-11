وزارة الصناعة:حركة الانتاج مستمرة فـي مصنـع البـان أبـو غريـب

2019/12/11 | 10:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفـت وزارة الصناعـة والمعـادن الأنبـاء التي تناقلتها عـدد مـن مواقـع التواصل الاجتمـاعي بشـأن إندلاع حريـق في مصنـع البـان أبـو غريـب .وأكـد المكتـب الإعلامـي للوزارة في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام، أن “هـذه الأنبـاء عاريـة عـن الصحـة وأن مـايتم تداولـه أخبـار مغلوطـة”. واشار الى أن حركـة العمـل والإنتـاج مستمـرة في المصنـع ، داعياً الجميع إلى

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