عباس علي العلي - اللعبة السياسية بين البرلمان ورئاسة الجمهورية ح2

2019/12/11 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي إذن ما مطروح اليوم من أفكار ودعوات يطلقها الزعماء السياسيين تدور في فلك التسويف والمماطلة مراهنة على عامل الوقت قبل كل شيء، فمنهم من ينتظر أنتهاء المهل الدستورية ومحاولة الإبقاء على قانون الأنتخابات القديم وسانت ليغو 9-1 كي يضمن لنفسه العودة مرة أخرى للساحة بما يضمنه القانون القديم من ألية، خاصة مع الأعتراضات المتكررة ومحاولة خلط الأوراق في كل مرة حول مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة للبرلمان، وه......

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