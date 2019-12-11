عبد الغني سلامه - متى، وكيف نشأت الأمة العربية؟

2019/12/11 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سلامه لو طرحنا سؤال "متى تكونت الأمة العربية؟"..سنحصل على إجابات متعددة ومتباينة، منها مثلا: نشأت الأمة العربية مع خلق آدم، فالعرب هم أصل البشر..أو: نشأت بعد طوفان نوح، فالعرب هم أحفاد سام بن نوح..أو: نشأت من نسل يعرب بن عدنان، أو قحطان..أو نشأت بداية في اليمن قبل الإسلام بقرون..أو نشأت مع الإسلام وبه..أو: تكونت حديثا مع أطروحات ساطع الحصري، ودعاة القومية العربية..أي من الإجابات السابقة ه......

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