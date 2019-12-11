تفجير انتحاري قرب أكبر قاعدة أمريكية بافغانستان

2019/12/11 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون في حلف الناتو، بأن انتحاريا فجر نفسه صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من قاعدة “بغرام”، وهي أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان، تقع على بعد

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