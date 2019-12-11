الشروع بإعادة إعمار محطة قطار الموصل بعد توقفه 6 سنوات

2019/12/11 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، عن شروع الفرقُ الهندسية في مديريتي بلديات وطرقِ وجسور نينوى باعمار اكبر محطة للقطارات في أيمن الموصل.

وقال محافظ

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