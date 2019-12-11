النفط يرتفع لكن حرب التجارة تنال من توقعات الطلب

2019/12/11 | 10:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث استمر الدعم المستمد من اتفاق أوبك الأسبوع الماضي مع منتجين آخرين على تعميق تخفيضات الإنتاج في 2020، لكن توترات التجارة الأمريكية الصينية ألقت بظلالها على توقعات الطلب.

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