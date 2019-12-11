إغلاق جسري الحضارات والنصر في الناصرية استمراراً للإضراب

2019/12/11 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، بإغلاق جسري الحضارات والنصر وسط مدينة الناصرية استمرارا للإضراب العام عن الدوام الرسمي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جسري الحضارات والنصر وسط مدينة الناصرية، تم إغلاقهما، استمرارا للإضراب العام عن الدوام الرسمي".





وشهدت محافظة ذي قار احتجاجات شعبية كبيرة وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمنية تخللت سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الأيام الماضية، قبل أن تدخل عدداً من شيوخ ووجهاء محافظة ذي قار، لتهدئة الأوضاع الأمنية.

ومنذ الـ 25 من شهر تشرين الأول، تشهد العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية تظاهرات واحتجاجات شعبية، للمطالبة بتغيير قانون الانتخابات وإجراء إصلاحات دستورية، وإبعاد المحاصصة.وتعتبر التظاهرات الأخيرة امتداداً للتظاهرات التي انطلقت مطلع تشرين الأول وخلفت صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، ووقوع مئات الشهداء، وإصابة الالاف من الطرفين، بحسب ما ذكرت مفوضية حقوق الانسان.

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