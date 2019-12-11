هجوم انتحاري على قاعدة أميركية في أفغانستان

2019/12/11 | 10:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أفغان ومسؤولون من حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، إن انتحاريا فجر نفسه خارج قاعدة باغرام الأميركية الرئيسية في أفغانستان.

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