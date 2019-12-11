الذهب يستقر قبل بيان الفدرالي الأميركي

2019/12/11 | 10:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقرت أسعار الذهب الأربعاء 11 ديسمبر وسط هدوء في نشاط السوق بشكل عام قبل بيان الفدرالي الأميركي بشأن السياسة الاقتصادية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية على سلع صينية بينما حوم البلاديوم قرب المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1463.20 دولار للأونصة، وهبط الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1467.40 دولار.

ويصدر الفدرالي الأميركي بياناً بشأن اجتماعه المتعلق بالسياسات لشهر ديسمبر كانون الأول في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يترك الفدرالي أسعار الفائدة بدون تغيير، فإن المستثمرين يتطلعون للتعرف على نظرته المستقبلية للاقتصاد الذي تضرر بشكل أساسي جراء الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

وعلى الجانب التجاري، ما زال الحذر ينتاب المستثمرين في الوقت الذي يتعين فيه على الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيفرض رسوما على سلع استهلاكية واردة من الصين بقيمة 160 مليار دولار تقريبا قبل أسابيع من احتفالات عيد الميلاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2% الي 1899.67 دولار للأونصة بعدما تجاوز مستوى مهم عند 1900 دولار للأونصة لأول مرة يوم الثلاثاء.

ودعمت مشتريات للمضاربة وإغلاق منجم في جنوب إفريقيا المنتج الرئيسي للمعدن النفيس أسعار البلاديوم، التي من المتوقع أن تواصل الارتفاع على المدى الأطول بحسب متعامل في شركة التجزئة توكوريكي هونتن ومقرها اليابان.

ويتوقف العمل بمناجم في جنوب إفريقيا بعد أكبر انقطاع للكهرباء فيما يزيد عن عقد مما اضطر عددا من أكبر الشركات لخفض الإنتاج.



كما دعمت الانباء أسعار البلاتين التي ارتفعت ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة وهي أكبر نسبة منذ بداية سبتمبر أيلول على الأقل.

واليوم نزل البلاتين 0.3% إلى 918.88 دولار للأونصة.



وفقدت الفضة 0.3% إلى 16.60 دولار للأونصة.

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