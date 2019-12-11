الدفاع العراقية تعلن مجمل نتائج

2019/12/11 | 10:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع العراقية تعلن مجمل "ارادة النصر" في كركوك وديالى

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