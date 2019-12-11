آمال قرامي - الهجانة السياسيّة

2019/12/11 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي الطبقة السياسية ووجّه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى كافة الأحزاب السياسية.فبعد أن كان العزوف عن المشاركة السياسية ترشّحا وانتخابا، الطريقة المثلى للردّ على النظام التسلّطي صارت مقاطعة أغلب الشبّان والشابّات للانتخابات الوسيلة الأمثل للردّ على التهميش والإقصاء، وعلى رفض سياسات الدولة التي لم تكترث بتمثيلية الشباب ولا بمطالبهم.وها نحن ننتقل إلى أشكال أخرى من التعبير عن الغضب والاستياء لعلّ أبرزها ا......

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