النهج الديمقراطي - الأمازيغية رافعة أساسية للنضال الديمقراطي ضد الفساد والاستبداد

2019/12/11 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي الافتتاحية تمكنت الحركة الديمقراطية الأمازيغية في المغرب من كسب تراكم نضالي كبير.فانتقلت من حركة مطالبة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغيتين إلى حركة ترتبط بتحقيق العدالة في شموليتها، وطرح القضية في أبعادها الحقوقية، لكن أيضا في أبعادها المرتبطة بالإنسان، الأرض والماء والهوية، تجسدت مؤخرا في تأسيس تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروات.إنها حركة خرجت إلى الوجود بشكل موضوعي و......

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