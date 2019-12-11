النزاهة: دائرة في البنك المركزي اشترت 10 مكائن لعدِّ العملة بـ 15 مليون دولار وتبين أنها تمزق الأموال!

2019/12/11 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت هيأة النزاهة، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة ب...





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