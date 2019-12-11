سفير العراق: ايران والعراق في جبهة واحدة

2019/12/11 | 11:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر السفير العراقي بطهران سعد جواد قنديل، الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق بانهما في جبهة واحدة....

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