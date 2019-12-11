منافذ البصرة تُسجل تراجعاً باستيراد المنتجات الإيرانية

2019/12/11 | 11:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أفادت مصادر مسؤولة في هيئة #المنافذ الحدودية بمحافظة #البصرة، اليوم الأربعاء، بأن أعداد شاحنات البضائع #الإيرانية تراجعت بنسبة كبيرة خلال الأيام الماضية، نظراً لقلّة طلب #التجار […]

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