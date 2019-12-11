إدارة نادي الميناء تنتظر قرارات حاسمة من اتحاد الكرة

2019/12/11 | 11:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو الهيئة الإدارية ومشرف فريق الكرة في نادي الميناء الرياضي جهاد الطاهر ان استمرار توقف الدوري وعدم تحديد موعد نهائي لعودته ستكون أعباؤة كبيرة على الاندية .

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