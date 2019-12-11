يونامي في تقرير: ميليشيات استهدفت ناشطين مدنيين في الاحتجاجات العراقية

2019/12/11 | 11:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاتزال الاحتجاجات مستمرة في العراق منذ نحو ثلاثة اشهر

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