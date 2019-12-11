المنتجات النفطية تخصص أكثر من 31 مليون لتر للأراضي الزراعية في نينوى

2019/12/11 | 11:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاربعاء، عن خطتها السنوية لتجهيز مزارعي محافظة نينوى بحصصهم من منتوج زيت الغاز الخاصة بموسم الحصاد الزراعي لعام2020 والتي بلغت أكثر من (31) مليون لتر وذلك ضمن جهودها لدعم القطاع الزراع

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