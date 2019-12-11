بنسبة 87%.. التجارة تعلن اعتمادها المنتج الوطني بتجهيز البطاقة التموينية بـ2019

2019/12/11 | 11:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، اعتمادها على المنتج الوطني بنسبة 87% في تجهيز مفردات البطاقة التموينية خلال خطة التجهيز لعام

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