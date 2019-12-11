الدين العام للبلدان الغنية ليس دائما الأقل في العالم

2019/12/11 | 11:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد ستة من أقوى تسعة اقتصادات في العالم، من بين الدول الثلاثين التي يتجاوز مجموع ديونها العامة إجمالي ناتجها المحلي، مع تصدر اليابان التصنيف.

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