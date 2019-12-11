البيت الثقافي في الموصل ينظم احتفالية بمناسبة يوم النصر

2019/12/11 | 11:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم البيت الثقافي في الموصل احتفالية بمناسبة يوم النصر على تنظيم داعش الاجرامي.

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