البورصة السعودية: أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم

2019/12/11 | 11:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت سارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة بورصة تداول السعودية يوم الأربعاء إن أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم مع بدء تداول أسهمها في بورصة المملكة يوم الأربعاء.

وأضافت في مناسبة خاصة بالطرح العام الأولي للسهم في البورصة بالرياض أن تداول ستصبح أيضا إحدى أكبر البورصات في العالم بفضل إدراج أرامكو.

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