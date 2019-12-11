الزوراء: هدفنا بلوغ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا

2019/12/11 | 11:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت إدارة نادي الزوراء، أن مهمة الفريق في دوري أبطال آسيا صعبة لكنها ليست مستحيلة.

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