حكومة الإقليم تناقش اليوم إمتيازات المسؤولين وإصلاح التقاعد

2019/12/11 | 11:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس وزراء اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، اجتماعه الاعتيادي لمناقشة عدد من الملفات.

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