وزارة الدفاع:تأمين الحدود يتم بالتنسيق مع الحشد الشعبي

2019/12/11 | 11:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول، اليوم الأربعاء،أن تأمين الحدود السورية يتم بالتنسيق مع الحشد الشعبي.وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “هنالك تنسيقاً عالياً من خلال العمليات المشتركة بين القطعات من ضمنها قوات الحشد الشعبي، لمسك المدن في المناطق التي تم تحديدها والمناطق الصحراوية وأيضا

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