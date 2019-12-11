2019/12/11 | 12:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاعمار والاسكان، اليوم الأربعاء، أنها وضعت خطة لحل الاختناقات المرورية في مدينة بغداد منها تشييد العديد من الجسور.وأكد وزير الاعمار بنكين ريكاني في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , أن”الوزارة وضعت خطة لحل الاختناقات المرورية في مدينة بغداد منها تشييد العديد من الجسور، إذ باشرت ملاكاتها بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الإعمار والإسكان تضع خطة لحل الاختناقات المرورية في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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