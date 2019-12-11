2019/12/11 | 12:02 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تكشف تفاصيل تحقيقاتها بقضايا “مزاد العملة”: 3 حيل استخدمتها المصارف! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/11 | 12:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

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