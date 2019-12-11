بالصورة.. تشييع الناشط علي اللامي في ساحة التحرير ببغداد

2019/12/11 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

شيع العشرات من متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، الناشط المدني علي اللامي والذي اغتيل ليلة أمس بعد عودته من الساحة إلى منزله.

وشهدت ساحة التحرير صباح اليوم قيام مراسيم تشييع جنازة اللامي بعد اختطافه وقتله يوم أمس الجمعة عن عودته من ساحة التحرير متوجها إلى منزله في منطقة الشعب شمالي بغداد.

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الاعمار والإسكان بنكين ريكاني، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، وضع خطة جديدة لحل الاختناقات المرورية في مدينة بغداد، ومنها تشييد العديد من الجسور.

ونقلت وكالة أنباء العراق الرسمية "واع" عن ريكاني قوله، إن

بغداد اليوم-بغداد

كشفت هيأة النزاهة، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف (مزاد العملة) التي تتولى التحقيق فيها، مبينة تلقيها (4) إخبارات، وفتح (8) قضايا جزائية فيه.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة

بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الأربعاء (11 كانون الأول 2019) بان يكون طقس اليوم في عموم البلاد، شبه مستقر، مع فرصة لهطول زخات خفيفة خلال اليومين المقبلين.

وقال العطية في منشور له على صفحته في (فيس بوك) إن "الطقس في البل

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