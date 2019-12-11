أفنان القاسم - أمريكا تحب المملكة 1

2019/12/11 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم أكرهُ الملكَوأحبُّ المملكةَأكرهُ وأحبُّأحبُّ الملكَوأكرهُ المملكةَأحبُّ وأكرهُأكرهُ السِّلمَوأحبُّ الحربَأكرهُ وأحبُّأحبُّ السِّلمَوأكرهُ الحربّأحبُّ وأكرهُأكرهُ القدسَوأحبُّ عمانَأكرهُ وأحبُّأحبُّ القدسَوأكرهُ عمانَأحبُّ وأكرهُأكرهُ البحرَوأحبُّ الرملَأكرهُ وأحبُّأحبُّ البحر......

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