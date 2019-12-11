2019/12/11 | 12:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يطرأ تغير يُذكر على الذهب يوم الأربعاء وسط هدوء في نشاط السوق بشكل عام قبل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة الاقتصادية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية على سلع صينية بينما حوم البلاديوم ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يستقر قبل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يستقر قبل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).