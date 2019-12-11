العراق يصدر 14 منتجاًً محلياً الى 11 دولة بينها هولندا والهند

2019/12/11 | 12:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، منح الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية 49 اجازة تصدير لتجار عراقيين خلال شهر تشرين الثاني الماضي لتصدير 14 بضاعة لـ11 دول.وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد، في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد”، إن “الاجازات منحت لتصدير مواد غذائية وكيمياوية ومتنوعة”.وبين أن “المواد التي ...

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