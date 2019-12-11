النزاهة: الحكم على مسؤول رياضي سابق بـ”الاستيلاء” على المال العام

2019/12/11 | 12:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق أمين سر نادي الصحة الرياضي السابق، مشيرةً إلى قيام المتهم بـ”الاستيلاء” على المال العام.وقالت الدائرة في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، إن”المدان أقدم على استغلال وظيفته أمين سر لنادي الصحة الرياضي سابقاً، والاستيلاء على مبلغ ...

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