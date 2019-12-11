متظاهرو التحرير يشيعون جثمان الشهيد الناشط علي اللامي في ساحة التحرير وسط بغداد(صورة)

2019/12/11 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشيّع متظاهرو التحرير، صباح اليوم الاربعاء، جثمان الشهيد علي اللامي، الذي اغتيل برصاص مجهول لدى خروجه من ساحة التحرير.وافاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل ناشط مدني بعد رجوعه من ساحة التحرير، وسط بغداد.وقال المصدر لـ”يس عراق” إن “جهة مجهولة اختطفت الناشط المدني، علي اللامي، عند عودته من ساحة التحرير، ثم قامت بتصفيته والقاء جثته […]

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