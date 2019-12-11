2019/12/11 | 12:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانواء الجوية: امطار ليلية خلال اليومين المقبلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/11 | 12:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: امطار ليلية خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: امطار ليلية خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).