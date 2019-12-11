2019/12/11 | 12:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

فتح سهم أرامكو السعودية على ارتفاع بنسبة عشرة بالمئة في أول أيام تداوله ببورصة الرياض، الأربعاء، مقتربا من تقييم بتريليوني دولار وهو السعر الذي كان يسعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفتح السهم على 35.2 ريال (9.39 دولار) بزيادة عشرة بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا للسهم.

وجمعت الشركة مبلغا قياسيا عند 25.6 مليار دولار من طرحها العام الأولي الأسبوع الماضي، مما منحها قيمة سوقية عند نحو 1.7 تريليون دولار.

وهذا يجعلها أكبر شركة مدرجة في العالم رغم أن نسبة الأسهم حرة التداول للشركة من الأقل بين الأسهم المتاحة للتداول العام عند 1.5 بالمئة فقط.

والإدراج يمثل تحديا رئيسيا لبورصة الرياض ويصعد بها لتحتل مكانة بين أكبر عشر بورصات من حيث قيمة الشركات المدرجة.

واعتمدت السعودية بصفة أساسية على مستثمرين محليين ومن المنطقة لشراء حصة 1.5 بالمئة في الشركة في ظل اهتمام فاتر من الخارج.

وتتفوق حصيلة طرح أرامكو على الإدراج القياسي لشركة علي بابا الصينية للتكنولوجيا بقيمة 25 مليار دولار في 2014.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسهم أرامكو تقفز 10% مع بدء تداولها في السوق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسهم أرامكو تقفز 10% مع بدء تداولها في السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).