إنطلاق مؤتمر مشروع دعم إعادة إعمار العراق في بغداد

2019/12/11 | 12:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

إنطلقت أعمال مؤتمر مشروع دعم إعادة إعمار العراق، الأربعاء، بحضور السفير الكندي اولريك شانون وممثلي وزارة العمل ومحافظات بغداد والبصرة والأخبار وباقي المحافظات.

وقال السفير الكندي في كلمة له خلال افتتاح اعمال المؤتمر وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه “منذ عام 2016 قدمت كندا مساعدات انسانية وتنموية وفي مجال تحقيق الاستقرار بقيمة 385 مليون دولار كندي”.

وأضاف شانون، “يهدف برنامج كندا للمساعدة الدولية على وجه التحديد لدعم حكومة العراق وشعبه لتلبية احتياجاتهم الضرورية وتحقيق الاستقرار في مؤسساته ومجتمعات من أجل إعادة البلاد إلى طريق السلام والأمن الدائمين”.

وأوضح، أن “بلاده مصممة لتلبية معظم احتياجات العراق من خلال مجموعة واسعة من المساعدات والتي تشمل في إنقاذ حياة أكثر الفئات احتياجات وتعزيز المجتمع المدني ودعم جهود المصالح ومنع النزاعات وتعزيز أنظمة الحكم”.

وأكد شانون، أن “مشروع (BRIDGE) يعد واحدا من عشرة مساعدات تنموية ثنائية تفخر حكومة كندا بمساهمة قدرها 17.5 مليون دولار لغاية عام 2021″، مشيرا إلى أن “نجاح مراكز وكليات التدريب والتعليم المهني على قدرتها على إقامة شراكات جوهرية متبادلة المنفعة مع القطاع الخاص”.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت في اوقات سابقة إستمرارها بدعم العراق في حربه ضد الإرهاب ومساعيه لتحقيق الاستقرار والتنمية.

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