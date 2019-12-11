2019/12/11 | 12:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رفض الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الإدلاء بأي معلومات أمام النيابة العامة بشأن انقلاب الإسلاميين على السلطة عام 1989.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البشير يرفض الإدلاء بأي معلومات في تحقيق "انقلاب 89" بالسودان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البشير يرفض الإدلاء بأي معلومات في تحقيق "انقلاب 89" بالسودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).