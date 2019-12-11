2019/12/11 | 12:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف (مزاد العملة) التي تتولى التحقيق فيها، مبينة تلقيها (4) إخبارات، وفتح (8) قضايا جزائية فيه.وذكر بيان للنزاهة وتلقته وكالة صدى , أن “دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى أن (6) من تلك القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الموضوع ومحاكم تحقيق أخرى، فضلاً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تكشف تفاصيل قضايا مزاد العملة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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