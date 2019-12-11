إنكم في مواجهة أمام شعبكم الثائر.. أياد السماوي

2019/12/11 | 12:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أياد السماوي لا شك أن قانون الانتخابات الذي يطالب به الشعب الثائر على الفساد والمطالب بتغيير النظام السياسي القائم, هو مدخل هذه الثورة لتحقيق الإصلاح في بنية هذا النظام السياسي القائم, وهو المدخل لتفكيك الاقطاعيات السياسية التي استحكمت على إدارة البلد ونهب ثرواته وأمواله, ومن الطبيعي جدا أن تستقتل هذه الاقطاعيات السياسية للالتفاف على مطالب […]

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