شتان ما بين : لثام ولثام

2019/12/11 | 13:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باسل عباس خضير وجوه معظم العراقيين من المعتمدين في معيشتهم على الرضا بالرزق الحلال جميلة ونضرة ، حتى وان بان على بعضها آثار تعب الزمان بسبب الحروب والحصار والظلم والحرمان...أكمل القراءة ←

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