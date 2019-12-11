قيادة القوات الأمنية في بغداد متواطئة مع مقترفي المجازر الدموية !

2019/12/11 | 13:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.كاظم المقدادي يدرك المناضلون ضد منظومة الفساد والمحاصصة والمغانم ونهب ثروات الشعب العراقي وإفقار غالبيته، ان الطغمة الحاكمة المتنفذة، وأحزاب الأسلام السياسي الفاسدة، لن تستسلم ولن تسلم السلطة بسهولة،...أكمل القراءة ←

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