دولة المجموعات الإرهابية: وطن مسروق وحكومة ميته سريريا و بلا شرعية

2019/12/11 | 13:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الدكتور سامي آل سيد عگلة الموسوي اثبتت الاحداث على مر العصور ان استخدام العنف والقوة لغرض فرض السيطرة على الاخرين لن تجدي نفعا ومصيرها حتما الفشل ومصير اتباعها مزابل...أكمل القراءة ←

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