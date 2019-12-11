2019/12/11 | 13:15 - المصدر: اخبار العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: الدكتور سامي آل سيد عگلة الموسوي اثبتت الاحداث على مر العصور ان استخدام العنف والقوة لغرض فرض السيطرة على الاخرين لن تجدي نفعا ومصيرها حتما الفشل ومصير اتباعها مزابل...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة المجموعات الإرهابية: وطن مسروق وحكومة ميته سريريا و بلا شرعية) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة المجموعات الإرهابية: وطن مسروق وحكومة ميته سريريا و بلا شرعية) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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