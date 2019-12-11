2019/12/11 | 13:18 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يعقد اجتماعا مع قادة الكتل السياسية لمناقشة قانون الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/11 | 13:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يعقد اجتماعا مع قادة الكتل السياسية لمناقشة قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يعقد اجتماعا مع قادة الكتل السياسية لمناقشة قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).