العبودي يحدد ملامح قانون الانتخابات الذي سيصوت عليه مجلس النواب

2019/12/11 | 13:18 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكد المتحدث باسم كتلة “صادقون” النيابية، نعيم العبودي، الأربعاء، أن كتلته متمسكة بنظام الانتخاب الفردي 100 % ، وذلك في تعليقه على قانون الانتخابات الجديد.وقال العبودي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” تابعتها وكالة /SNG/،انه “‏نجدد تمسكنا بنظام الانتخاب الفردي 100%”، مبينا أن “كتلة صادقون مع تعدد الدوائر”.وأضاف أن “كتلته ...

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