بالوثيقة.. إعفاء مدير صحة صلاح الدين

2019/12/11 | 13:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت وزارة الصحة والبيئة، إعفاء مدير صحة صلاح الدين عمر صباح شفيق من منصبه وتكليف عواد فرحان خلف معاون المدير العام للشؤون الادارية بمهامه لحين تعيين مدير عام جديد.

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