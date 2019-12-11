البرلمان يجتمع مع رؤساء الكتل لمناقشة قانون الانتخابات الجديد

2019/12/11 | 13:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يجتمع مجلس النواب، مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة قانون الانتخابات الجديد.

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