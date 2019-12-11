2019/12/11 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة أيُّها الثُّوَارْ:تقدَّمُوا...تقدّمُوا.عن يمينِكُم الفُرَاتْ.عن يسَارِكُم مُشَرَدِينَ..جَوْعَى...وَعُرَاةْ.أيُّها الثُّوَارْ:تقدَّمُوا...تقدّمُوا.أمامكم رَايَاتٌ ترفرفُ.خلفكم ضِبَاعٌتَرْتَجِفُ.أيُّها الثُّوَارْ:تقدَّمُوا...تقدّمُوا.بِسُعُفِ النَّخِيلِ وَالسَّنَابِلْ،تَصَّدُّوا للحِقْدِوَالقَنَابِلْ.أيُّها الثُّوَ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ريتا عودة - (( أيّها الثُّوار..تَقَدَّمُوا..))) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ريتا عودة - (( أيّها الثُّوار..تَقَدَّمُوا..))) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).